Cornel Dinu, prima reacție după ce a fost internat la "Floreasca"

Cornel Dinu

Cornel Dinu (69 de ani), fostul mare internațional, a oferit pentru realitatea.net primele declarații după problemele de sănătate care l-au obligat să se interneze la Spitalul Floreasca.

Cornel Dinu trece prin momente dificile. "Mister" s-a internat la Spitalul Floreasca, acuzând o insuficiență respiratorie, după cum a declarat pentru site-ul realitatea.net.

Cu o intensitate scăzută a vocii, Cornel Dinu a explicat în premieră ce s-a întâmplat.

"Domne', am niște probleme, sper să le rezolv. A fost vorba despre o insuficiență respiratorie. Am momente în care nu pot respira, simt că nu mai am aer. Acum totul este în regulă, însă ce am pățit acum 7 ani își spune cuvântul acum", a declarat Cornel Dinu pentru realitatea.net.

Cornel Dinu a suferit, în 2011, un infarct miocardic, find necesară o intervenție chirurgicală de montare a unui by-pass coronarian.

70 de ani va împlini legendarul internațional dinamovist Cornel Dinu pe 2 august