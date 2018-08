Cornel Dinu, replică-şoc pentru Florin Bratu, care îi transmisese "Procurorului" să-i înveţe şotron

Cornel Dinu

După ce Cornel Dinu a criticat metodele moderne de antrenamente, dar şi modul în care Şcoala de Antrenori acordă diplome, Florin Bratu i-a transmis "Procurorului": ”Să vină să ne înveţe şotronul”.

Aşa cum era de aşteptat, Dinu n-a rămas dator şi l-a taxat imediat pe actualul antrenor al lui Dinamo.

”Vulturii nu se hrănesc cu muşte. Ce să fac eu cu Bratu? Dacă el asta a înţeles... Eu nu m-a referit la el sau la ce antrenează el. Eu îmi dau seama că antrenează el, că văd cum joacă echipa. Eu m-am referit la nişte exerciţii care am văzut că se tot fac în timpurile astea cu tot felul de copete, cu tot felul de mijloace ajutătoare, care sunt relativ şi care ocupă antrenamentul. Şi am vorbit la general de felul în care se fac antrenorii astăzi, cum se scot la iveală de Şcoala de Antrenori, unde s-au scos vreo cinci materii de bază, că nu-i învaţă nimic şi că, în general sunt nişte funcţionari, dar nu m-am referit direct la el... Dar, dacă vrea o să fiu mai atent şi să aibă grijă, că mă uit mai atent la el, că el joacă, eu nu mai joc, am jucat când trebuia”, a comentat Cornel Dinu la Telekom Sport.