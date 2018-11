Corina Creţu către criticii ei: Sunt în continuare membu PSD!

Viorica Dăncilă şi Corina Creţu

Comisarul european Corina Creţu le transmite celor care susţín că nu mai este în PSD că lucrurile nu stau aşa. "Este important pentru miile de colege, colegi şi prieteni să spun că sunt in continuare membru PSD" a scris Creţu într-un mesaj de socializare.

"Tocmai am aflat cu mare surprindere ca Marius Pieleanu, pe care îl apreciez şi stimez, a afirmat (într-o emisiune TV - N.R.) că nu sunt membru PSD. Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am împărţít ani de muncă, cu care am lucrat din 1991 şi până în 2014, să spun că sunt în continuare membru PSD."

Creţu reaminteşte că a fost deputat şi senator pe listele PSD, partid care, în 2014, a propulsat-o în Parlamentul European. În acelaşi an, a devenit comisar pentru Politică Regională, poziţie din care, în ultimele luni, a criticat guvernul Dăncilă pentru slaba absorbţie a fondurilor europene, în sectoare vitale.

"Sunt şocata că aceste interventii în favoarea dezvoltării României au fost exagerat de politizate. Simpla precizare că de fapt studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale valoreaza 1,8 milioane de euro (şi nu 250 de milioane, cât s-a spus în emisiune), cifră reconfirmată de Banca Europeană de Investiţii, mi-a atras critica d-lui Pieleanu: “Corina Cretu nu a facut nimic pentru Romania, doar sta la Bruxelles şi critică PSD”. E dreptul lui, fireste, de a avea aceasta opinie, dupa cum e si dreptul meu sa imi apar munca mea si a sute de oameni," a mai scris Corina Creţú în mesajul de pe facebook.