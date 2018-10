Corina Creţu atacă din nou Guvernul Dăncilă: Am avertizat premierul de anul trecut

Comisarul european Corina Creţu a criticat din nou Guvernul Dăncilă pentru slaba absorbţie a fondurilor europene.

Mai mult, Corina Creţu a spus că a avertzat-o pe Viorica Dăncilă încă de anul trecut că România ar putea fi sancţionată de CEDO pentru gropile de gunoi, ceea ce s-a întâmplat ieri.

"Nu văd nici progrese spectaculoase, şi asta mă doare, eu sunt comisar european responsabil de 26 de state membre, este normal să îmi pese de România. Am avut discuţii de fiecare data când am venit aici. Eu am vorbit cu miniştrii de resort şi cu doamna premier. Voi discuta cu doamna premier despre stadiile proiectelor operaţionale, sunt 4 ani de când spun aceste lucruri, nu înţeleg de ce abia acum se politizează", a mai spus Corina Creţu.

