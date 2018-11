Corina Crețu șterge pe jos cu bazaconiile PSD: "Nu dorim răul României la Comisia Europeană"

Corina Cretu si Viorica Dancila

Corina Crețu, oficialul român trimis de PSD în Comisia Europeană, se distanțează de poziția agresivă a liderilor social-democrați după raportul dur al MCV.

Corina Crețu, comisar european pentru Politică Regională, a declarat, miercuri seara, la un post TV, că România se află într-o situație dezastruoasă. Imaginea pe care o are România, după ce Parlamentul European a votat o rezoluție împotriva Bucureștiului, iar Comisia Europeană a adoptat un MCV dezastruos, cu 20 de puncte critice, nu este deloc una bună, a spus Crețu.

"Noi, la Comisia Europeană, nu dorim răul României. S-a creat impresia că singura preocupare e legată de justiție. Aș vrea ca partidele să privească cu înțelepciune și să nu pună în cheie complotistă că cineva ne vrea răul. E un rezultat a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. E greu de luptat cu o imagine deja creată. Avem o absorbție care nu e mare și avem probleme cu absorbția fondurilor", a spus Corina Crețu potrivit Stiripesurse.ro.

Crețu a făcut dezvăluiri despre dezastrul în care se află România în ceea ce privește absorbția fondurilor europene și despre cum Bucureștiul ascunde cifrele adevărate și inventează proiecte care nu ajung niciodată la Bruxelles.

"Este trist să am un conflict cu propriul guvern. Nu am ce să îmi reproșez. Vreau o colaborare bună cu Guvernul României, să fie una cinstită. Nu să vorbim un lucru înăutru și să ieșim cu altceva. Am avut o relație bună cu toate guvernele și am colaborat cu toate guvernele, nu înțeleg de unde aceste discuții. 9,2 miliarde de euro are România pentru infrastructură mare, iar pe lucrări s-au cheltuit doar 1,3 miliarde de euro. Ni se spun că sunt 200 de contractări! Care sunt acele contractări? Nu au venit la Comisia Europeană.

Să schimbi proiectele pe infrastructură în funcție de ministru e prea mult! Să spui că Centura Bucureștiului e la Comisie?! Nu e la Comisie! Să spui că magistrala de metrou M6 s-a aprobat, când nu s-a aprobat?! Vreau să dau un mesaj pentru Guvern, haideți să reluăm discuțiile cu cifrele pe masă. Haideți să vedem de ce investițiile prin fonduri nerambursabile nu ar fi mai bune decât cele prin parteneriat-privat. O țară trebuie să-și epuizeze aceste resurse care vin gratuit și apoi să meargă cu altele sau să meargă în paralel cu parteneriatele public-private. Nu avem de ce să ne insultăm pe aceste lucruri.

Nu avem proiecte în analiză. Nu știu de ce nu se depun aceste proiecte ", a mai spus Crețu la România TV.