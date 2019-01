Corina Crețu dezvăluie, cu cifre, un eșec dezastruos al guvernului Dăncilă

Comisarul european Corina Crețu a publicat o statistică ce arată că România nu a fost capabilă să cheltuiască nici un euro din cele 343 de milioane puse la dispoziție de UE pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor.

România nu a atras niciun ban din fondurile puse la dispoziție de UE prin Garanția pentru tineri (Youth Employment Initiative) pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Banii puteau fi accesați până la 30 iunie 2018.

Informația a fost oferită de comisarul european Corina Crețu.



”Întreaga suma destinata tinerilor, Garantia pentru tineri- Youth Employment Initiative- pentru care ne-am luptat atat ca europarlamentari, 343 milioane de euro s-au pierdut definitiv. Acest instrument era destinat combaterii somajului in randul tinerilor intre 18 si 25 de ani, fiind lansat la București in 8 aprilie 2015 la București de catre vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovski si Primul Ministru Victor Ponta, in prezenta ministrilor sai de atunci, Rovana Plumb si Eugen Teodorovici.

Acesta e adevarul.

Pentru mine cel mai important e sa facem tot ce putem pentru cetatenii Romaniei, fara a-i minti”, a scris Crețu pe Facebook.

Ulterior, comisarul european a adăugat și un grafic ce arată situația cheltuielilor.

”Aveti mai jos situatia implementarii programului destinat combaterii somajului in randul tinerilor intre intre 18 si 25 de ani, din toate statele Uniunii Europene, tabel ce poate fi consultat pe site-ul Comisiei Europene. Sumele destinate cestui program lansat in 2015 puteau fi accesate pana in 30 iunie 2018”, a scris Crețu.