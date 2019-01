Corina Crețu candidează! Anunț devastator pentru PSD

Corina Creţu

Corina Crețu, comisar european, a anunțat vineri seara că va candida la europarlamentare. Dar, nu din partea PSD, ci din partea PRO România, partidul lui Victor Ponta.

"Da, candidez la europarlamentare. Aveam ideea de a nu candida. E firesc să îmi folosesc această experiență obținută la nivel european. Cred că pot să ajut România mai mult de la Bruxelles. Nu am luat o decizie despre PSD. Am o ofertă concretă de la domnul Victor Ponta. PSD nu mi-a propus nimic, au zis că nu au discutat. Eu sunt social-democrat convins. Aș vrea să candidez și am această ofertă și îi mulțumesc domnului Ponta. El m-a propus comisar european.", a spus Corina Crețu, citată de Stiripesurse