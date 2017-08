O ţară vecină cu România, acuzată că susţine Coreea de Nord într-un eventual conflict nuclear

Coreea de Nord a înregistrat progrese spectaculoase după ce a obţinut motoare de rachete probabil de pe piaţa neagră de la o companie din Ucraina, potrivit unui studiu publicat luni de International Institute for Strategic Studies (IISS), citat de AFP.

Coreea de Nord a reuşit în doi ani să obţină un nou tip de rachetă cu rază medie, Hwasong-12, precum şi Hwasong-14, o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) testată cu succes de două ori în ultimele săptămâni.



"Probabil că aceste motoare provin din Ucraina, probabil în mod ilegal", subliniază specialistul think tank-ului, Michael Elleman, într-un interviu pentru New York Times.

Guvernul Ucrainei a negat, luni, că a furnizat rachete pentru armele nucleare ale Coreei de Nord, potrivit The Telegraph.



"Întrebarea este cât de multe au şi dacă ucrainenii i-au ajutat (pe nord-coreeni). Sunt foarte preocupat", a adăugat Michael Elleman.



"Nicio altă ţară nu a făcut trecerea de la o capacitate cu rază medie de acţiune la o ICBM într-un timp atât de scurt", insistă Elleman în studiul sau.



Pentru el, răspunsul este simplu: "Coreea de Nord şi-a procurat un motor cu combustibil lichid de înaltă performanţă de la o sursă din străinătate".



Într-o lungă demonstraţie foarte detaliată, acest specialist în rachete ajunge la concluzia că tipul de motor utilizat de Phenian nu ar fi putut fi modificat decât în fabricile grupului rus Energomaş şi ale companiei ucrainene KB Iujnoie.



Este clar, adaugă el, că inginerii nord-coreeni nu au cunoştinţele necesare pentru a modifica acest motor, RD-250, aşa cum este el utilizat pe lansatoarele Phenianului.



The New York Times subliniază la rândul său că serviciile de informaţii şi experţii îşi concentrează ancheta asupra unei uzine ucrainene cunoscute sub numele de Iujmaş, care are o experienţă îndelungată în materie de motoare de rachetă şi ar avea dificultăţi financiare de la căderea guvernului prorus în 2014.



Compania a dezminţit ferm aceste informaţii luni într-un comunicat pentru France Presse. "Iujmaş nu a avut niciodată şi nu are nicio legătură cu programul de rachete nord-coreean, fie de natură spaţială sau pentru apărare".



Oleksandr Turcinov, secretar al Consiliului naţional de securitate şi apărare al Ucrainei, care depinde direct de preşedintele ucrainean, de asemenea a negat categoric.



Elleman subliniază de asemenea în studiul său că dispozitivele ar fi putut fi obţinute de pe piaţa neagră fără ştirea guvernului, prin legăturile stabilite cu mult timp în urmă de nord-coreeni în fosta Uniune Sovietică.