Copilă de 9 ani dispărută la Timișoara. Polițiștii sunt în alertă

Polițiștii au început căutările unei fetițe de numai nouă ani despre care nu se mai știe nimic de 24 de ore.

Mirela Szucs a dispărut luni din zona Parcului Bucovina din Timișoara. Copila de 9 ani are 1.28 m înălțime, aproximativ 24 kg, păr șaten, drept, de lungime mijlocie, faţă ovală și ochii căprui. Minora are ca și semne particulare pete pe față, sub ochiul stâng și în jurul gurii.

În momentul dispariției, fetița purta rochie de culoare albastră, colanți negri cu motive florale și șlapi de culoare albastră. Copila nu este la prima plecare de acasă de una singură, și până acum a revenit de fiecare dată. Cei care dețin informații despre fetiță sunt rugați să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

