Copil rănit în parcul Cişmigiu, din cauza unei crengi căzute dintr-un copac, la locul de joacă

Tatăl unui copil de 1 an a atenţionat Realitatea TV că fiul lui a fost rănit sâmbătă în parcul Cişmigiu, din Bucureşti, după ce o creangă groasă a căzut dintr-un copac, la locul de joacă.

Bărbatul a sunat la 112, iar micuţul a fost transportat de SMURD la spitalul Grigore Alexandrescu. Omul a relatat că la faţa locului s-au prezentat şi poliţiştii, care au refuzat, totuşi, să strângă probe în acest caz, pe motiv că incidentul nu ţine de competenţa poliţiei.

Iată, în continuare, mesajul tatălui revoltat:

"Numele meu este Radu Mihai. Ieri în jurul 15.30-16.00 mă aflam la locul de joaca din parcul Cișmigiu împreună cu soția și fiul meu de 1 an.

Exact in mijlocul locului de joaca a cazut o creanga (2-3 m lungime și grosimea unui braț de bărbat) în capul meu și al fiului meu.

Am sunat la 112 și la fata locului s-au prezentat Smurd și poliția secția 3 (nu știu dacă erau politie locală sau MAI).

Fiul meu a fost transportat la Grigore Alexandrescu de către Smurd.

Agenții de politie au avut o atitudine prin care ne acuzau pe noi de eveniment.

Nu au întocmit proces verbal, nu au efectuat fotografii, nu au luat nicio proba și nu au constatat nimic.

Au spus că nu e o problema de competenta poliției.

Ca sa parafrazez "daca mergi în pădure te poți aștepta să îți cada o creangă in cap", atât că eu și fiul meu nu eram în pădure ci în mijlocul unui loc de joaca amenajat de Primărie.

Când i-am întrebat de ce nu iau nicio proba, au răspuns că nu e de competenta poliției. Întrebați de ce sunt acolo în acest caz au devenit ironici "dumneavoastră ne-ați chemat", desi eu nu ii chemasem pe ei, eu doar apelasem numărul de urgenta.

Au spus că acei copaci sunt monumente ale naturii și că nu pot fi toaletați și că sunt putrezi. Întrebarea este însă cine a decis să amenajeze locul de joaca (la acea oră erau acolo peste 100 de copii) exact in mijlocul unor copaci putrezi care nu se pot toaleta.

Au arătat că vor face un proces verbal in care sa indice că nu e competenta lor (deci nu un proces verbal prin care sa constate faptele) și atunci când le-am cerut numarul procesului verbal sau o copie, ironic mi-au răspuns că trebuie să solicit audienta la superior sa cer copie și dacă vrea superiorul îmi comunica".