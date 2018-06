Copil muşcat de şarpe, la Vaslui

Un copil care a fost muscat de un sarpe, intr-o localitate din judetul Vaslui, a fost dus, duminica, la Iasi, cu elicopterul SMURD.

Incidentul s-a petrecut in localitatea Dragomiresti.



"Copilul a fost preluat dupa ce a fost muscat de un sarpe. Deocamdata nu se stie despre ce sarpe este vorba. El a fost dus de urgenta la Iasi. La preluarea din Vaslui de catre elicopter, copilul se afla in stare buna", au declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, reprezentantii ISU Vaslui.



La randul lor, medicii ieseni au spus ca victima a fost preluata si dusa mai intai la Spitalul "Sfantul Spiridon".



"Copilul a fost dus mai intai la Spitalul Sfantul Spiridon, pentru administrarea de ser antiviperin. Ulterior, acesta va fi transportat la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria, din Iasi", a spus prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD Iasi.



Autoritatle nu stiu deocamdata cum s-a petrecut incidentul, dar spun ca in localitatea Dragomiresti exista o padure cu mai multe specii de serpi.