Copiii indigo. De ce copiii din ziua de azi sunt "altfel"

In ziua de astazi, copiii sunt altfel. Nu o data am ajuns rand pe rand, noi adultii, la aceasta concluzie. Fie ca reactioneaza diferit la modele de educare a lor decat o faceam noi la varsta lor, fie ca sunt mult mai inteligenti de la varste fragede, independenti, stralucitori, mai inclinati spre spiritualitate, mai predispusi la confruntari sau chiar mai violenti, cu personalitate vibranta, cu opinii ferme si deseori cu dorinta de a se opune autoritatii, constatam cat sunt de diferiti fata de modelele anterioare lor de copii.

Aceasta constatare a multor adulti de pe glob a impus necesitatea unui nou mod de abordare de catre parinti si scoala, complet diferit de vechile modalitati.

Dr. Doreen Virtue, doctor in psihologie, a avut una dintre contributiile majore in a intelege copiii cei noi din ziua de azi, prezentand publicului international inca din 1999 notiunea de „copii indigo".

Metodele traditionale de crestere si educare scolara a copiilor au devenit invechite si demodate si din ce in ce mai des se vehiculeaza ca multi copii ar avea ADHD (tulburare de atentie si hiperactivitate), in multe tari aplicandu-se medicamentatie pentru a tine copiii "in banca lor" cu larghetea cu care se prescriu doctorii impotriva guturaiului.

Care este legatura intre copiii Indigo si ADHD?

Cercetarile realizate de terapeuti, consilieri si specialisti in detectarea aurei umane si intelegerea oamenilor prin prisma culorilor existente in aura lor, au evidentiat ca majoritatea copiilor nascuti dupa 1980 au aura de culoarea unui albastru indigo profund, asemanator cu materialul de blue-jeans, de aceea ei se numesc "copii indigo".

