Copiii cu dizabilităţi, fără asistenţi personali. Au fost concediați de mai multe primării din țară

Îndrăznește să crezi! În Săptămâna Mare, zeci de părinți care au copii cu dizbilități au fost anunțați că rămân fără banii pentru îngrijirea lor.

Se întâmplă după ce Guvernul le-a trimis notificări edililor că trebuie să returneze banii folosiți în primele trei luni ale anului pentru cheltuieli sociale, fiindcă sumele nu au fost prevăzute în buget. Asta cu toate că legea bugetului a intrat în vigoare de-abia în a doua jumătate a lunii martie. Măsura afectează câteva mii de părinți și așa încercați de probleme și de nevoi.

Multe dintre primăriile din țară le-au trimis părinților care au copii cu dizabilități că nu-i vor mai putea plăti ca asistenți personali. Este și cazul Getei Ancuța. Ea a primit deja preaviz că nu va mai putea îndeplini funcția de asistent personal al propriului copil.



"Asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilități sunt concediați de primăriile din toată ţara. Este o barbarie ce se întâmplă", ne-a scris Geta Ancuța, pe martorocular@realitatea.net.

Reacţia ministrului Muncii, pentru Realitatea TV

"Am aflat şi eu ieri de acest eveniment neplăcut. Am mai citit încă o dată legea bugetului de stat şi nu înţeleg acest gest. Cu siguranţă, fondurile sunt asigurate. Sunt precizări şi de la Ministerul Finanţelor pentru această problemă. Chiar nu înţeleg care este situaţia. Nu înţeleg care a fost raţiunea domnului primar. Eu ştiu doar atât, că legea bugetului de stat prevede sume pentru plata acestor însoţitori", a spus Marius Budăi, ministrul Muncii

Mădălina Turza, preşedinte Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi:

"Să nu uităm că în luna februarie mii de părinţi de copii cu dizabilităţi din 23 de judeţe din ţară şi din Bucureşti am ieşit în stradă cerând rectificarea bugetului zero. Am vorbit atunci de anihilarea copiilor noştri şi de situaţia gravă la care se va ajunge. Atunci, domnul ministru Budăi venea şi spunea că aceste lucruri sunt nişte minciuni şi că vor fi bani pentru copiii noştri. Iată că am ajuns la această situaţie în care copiii nu vor mai avea cu ce să trăiască".

Realitatea TV a informat încă de la începutul săptămânii că primarii au fost somați să dea Guvernului banii înapoi pentru cheltuielile sociale din primele trei luni ale anului. Asta cu toate că bugetul a intrat în vigoare de-abia din a doua jumătate a lunii martie. Până și edilii de la PSD s-au arătat îngrijorați de ceea ce face guvernul.



Dacă primăriile mari vor putea tăia din banii de investiții ca să nu îi lase pe drumuri pe asistenții personali, în localitățile mici, unde banii de investiții oricum nu existau, aceștia vor fi concediați pe capete.