Contre politice la nivel înalt la Bruxelles pe tema României

Manfred Weber

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a respins miercuri comentariile lui Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European şi contracandidatul său la şefia viitoarei Comisii, potrivit cărora ar da dovadă de mai multă indulgenţă faţă de România, în comparaţie cu Ungaria şi Polonia, în reacţia sa la încălcări ale statului de drept, scrie Agerpres.

"Da, o să înceapă campania electorală dar, dacă ne oprim puţin şi ne uităm la ce am făcut eu şi ce a făcut Comisia Europeană în ultimii cinci ani, cred că se poate spune că, politic vorbind, am fost neutri, adică am analizat probleme legate de statul de drept şi am reacţionat în mod proporţional la problemele pe care le constatăm în statele membre atunci când există probleme. Cred că acelaşi lucru este valabil şi pentru România în aceeaşi măsură ca şi pentru alte ţări", a declarat Timmermans în cadrul unei conferinţe de presă, răspunzând unei întrebări din partea unui jurnalist.

"Eu înţeleg foarte bine stânjeneala domnului Weber după toate discuţiile privind Ungaria, însă în ceea ce mă priveşte pe mine şi Comisia Europeană ştiu foarte bine care este situaţia şi în Polonia, şi în Ungaria, şi în România şi în alte ţări şi nu cred că am făcut alegeri pe baza opiniilor politice. De altfel mi-ar fi greu să conving colegiul să meargă pe un raţionament dintr-o prismă politică, în legătură cu un anumit articol. Toate deciziile pe care le-am luat sunt decizii ale colegiului", a dat asigurări Frans Timmermans.

Partidul la putere în Ungaria, Fidesz, a fost suspendat pe 20 martie din formaţiunea paneuropeană de centru-dreapta Partidul Popular European (PPE) pe termen nelimitat.

Decizia, adoptată în urma unui vot al delegaţilor din partidele membre PPE reuniţi la Bruxelles, a fost luată după mai multe apeluri ca partidul premierului ungar Viktor Orban să fie supus unor măsuri disciplinare pentru încălcarea principiilor statului de drept.

"Suspendarea presupune: nu poate participa la nicio reuniune a partidului; nu are drept de vot; nu are drept de a propune candidaţi pentru posturi", a precizat Joseph Daul, liderul PPE, într-o postare pe Twitter.