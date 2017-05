Contre pe remaniere la vârful PSD. Grindeanu îl plachează pe Dragnea

În vreme ce şeful PSD vorbeşte neîncetat despre remaniere, şeful Guvernului vorbeşte despre cât de bună şi de stabilă e echipa sa. Mulţi şi-ar dori „un cutremur la Palatul Victoria”, spune Sorin Grindeanu. Şi continuă: nu Guvernului, ci altora le fuge pământul de sub picioare.

„Eu n-am văzut pe cineva care să spună - pe mine, ca prim-ministru, președintele PSD, Liviu Dragnea, președintele ALDE, domnul Călin Popescu Tăriceanu - ceva legat de remanieri. A apărut așa, dintr-odată, ca și discuție publică”, a spus Sorin Grindeanu.

„Conduc un Guvern care are o susținere largă în Parlament. Și, dacă îmi permiteți o comparație cu fotbalul, nu știu dacă cineva face schimbări în minutul 15, când conduci cu 3-0. Eu știu că unii și-ar dori un cutremur la Palatul Victoria, dar eu îi asigur că doar lor le fuge pământul de sub picioare. Guvernul pe care-l conduc e extrem de stabil, are susținerea PSD, are susținerea coaliției”, a adăugat el.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că dacă din cauza "anumitor membri ai Guvernului" nu se poate pune în aplicare programul de guvernare, aşa cum a fost el aprobat de Parlament, atunci se poate vorbi despre o remaniere la nivelul miniştrilor.



Liviu Dragnea a precizat luni seara, la Antena 3, că săptămâna viitoare va avea o discuţie împreună cu preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi cu premierul Sorin Grindeanu pe tema unei eventuale remanieri guvernamentale.



"În primul rând, să vedem dacă se va pune problema remanierii. Remanierea nu e o operaţiune simplă, sau o operaţiune care trebuie făcută în joacă. O să avem o analiză, o discuţie săptămâna viitoare cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Grindeanu, în trei deocamdată, o primă discuţie, după care, sigur, o să facem o discuţie în coaliţie şi cu colegii noştri, să ajungem la concluzia dacă în actuala formulă programul de guvernare poate fi pus în practică punct cu punct, exact aşa cum a fost aprobat în Parlament. Dacă vom ajunge la această concluzie, nu va fi cazul de remaniere. Dacă vom ajunge la o altă concluzie, că din cauza anumitor membri ai Guvernului - mă rog, pot fi mai multe cauze - se poate pune în pericol aplicarea unei părţi, sau a unor părţi din programul de guvernare, atunci se poate discuta şi despre remaniere. Discuţia va fi una foarte serioasă şi foarte aplicată", a declarat liderul social-democraţilor.