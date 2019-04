Contre pe justiție între Toader și Iordache

Este tot mai evident că ministrul Justiției nu mai este în grațiile liderilor PSD. Mai nou, Florin Iordache a spus că este o greșeală prezența lui Tudorel Toader la lucrările comisiei de speciale pe legile justiției.

Șeful comisiei speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a spus marți, în prezența la lucrările comisiei a ministrului Justiției, Tudorel Toader, că este o „greșeală” faptul că se află în sală ministrul, că el nu l-a invitat pe acesta și a vrut să-i dea cuvântul doar două minute pe tema punerii in acord a codurilor penale cu deciziile CCR. Ministrul a acuzat Parlamentul pe tema codurilor penale.

E greaseala staff-ului, imi asum, eu personal nu l-am invitat. La final o sa ii dau cuvantul doua minute sa isi exprime punctul de vedere. Ministerul in aceste 4 luni nu a facut nimic”, a spus Iordache, de față cu Toader.

„Sa nu-l luam ca mobila, daca tot il avem aici sa il intrebam ce are de spus pe acest subiect de ce nu a dat ordonantele”, a zis senatorul PNL Alina Gorghiu.

Tudorel Toader i-a raspuns lui Iordache că „este greu de sustinut afirmatia ca Guvernul nu si-a indeplinit obligatia”.

„O sa incerc sa ma incadrez in cele doua minute. Incerc”, a spus, ironic, Toader.

El a fost lăsat să vorbească mai multe de 5 minute, timp în care a spus că Parlamentul, nu el, avea obligația să pună în acord codurile penale cu deciziile CCR.

Iordache si Toader au evitat sa se priveasca pe parcursul sedintei.

Toader a dialogat mai mult cu opozitia decat cu PSD.

În debutul ședinței, Iordache i-a mai adus critici directe lui Tudorel Toader dar ministrul nu i-a răspuns, iar UDMR a acuzat PSD-ALDE.

„Suntem aici pentru ca dintr-o regretabila eroare a guvernarii PSD-ALDE, Guvernul nu a reusit sa implementeze deciziile constitutionale potrivit CCR. De aceea am invitat azi reprezentantii ministerului. Au avut luni de zile la dispozitie. Si din saptamana in saptamana, din luna in luna, ne-am trezit in aprilie si suntem in aceeasi situatie”, a spus Iordache.

Toader a ascultat cu atenție discursul lui Iordache și nu a făcut comentarii.

Pe de altă parte, Marton Arpad (UDMR) a criticat faptul că majoritatea PSD-ALDE nu a început să modifice în legislativ codurile penale imediat după deciziile CCR și a așteptat Guvernul să dea OUG.

Tudorel Toader nu a rămas dator și i-a răspuns lui Iordache, cel căruia i-a luat locul în fruntea ministerului.

”Ministrul justiției poate să participe, din proprie inițiativă, la orice dezbatere parlamentară. În al doilea timp, avem secretari de stat care pot merge la diferite dezbateri sau să fii invitat. Secretarul de stat a primit invitația, mi-a comunicat și i-am zis că vin eu dat fiind faptul că se reia, în comisia specială, dezbaterea pentru Codul Penal.”, a spus Toader.