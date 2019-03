S-a enervat Teodorovici, a atact-oi pe Creţu şi oficialii europeni (VIDEO)

Dispută între comisarul european Corina Crețu și ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, la prezentarea Raportului de Țară pe 2019. Potrivit documentului, Comisia Europeană consideră că țara noastră nu a făcut niciun progres cu privire la cadrul fiscal și nu a făcut investiții în domenii cheie precum educație, sănătate și infrastructură. Ministrul român al Finanţelor a afirmat însă că este vorba de o prezentare subiectivă şi chiar a sugerat că ar vorba şi de interese electorale, Corina Creţu fiind prima pe lista europarlamentarilor Pro România, partidul fostului premier Victor Ponta.

Nemulţumirea lui Eugen Teodorovici a fost provocată de faptul că datele raportului semestrial al Comisiei Europene au fost prezentate de către Corina Crețu.

"Nu am nimic cu doamna comisar, suntem colegi, am fost colegi, (...) dar ştiu că doamna comisar este în campanie, cu tot respectul. Asta am discutat şi cu domnul vicepreşedinte al Comisiei Europene. (...) Nu văd să fie corect la nivelul UE. E foarte important, dacă vorbim de o adevarătă familie europeană, de principii sănătoase europene, e foarte important să clarificăm aceste lucruri, altfel în cele mai multe cazuri se mimează dialogul, se mimează interesul şi respectul faţă de cetăţenii UE", a declarat Eugen Teodorovici.

Comisarul Corina Crețu i-a replicat, afirmând că şeful Finanţelor încearcă să deturneze discuţia.

"Nu e o surpriză că nu sunteţi de acord cu acest raport, dar e opinia experţilor din Comisia Europeana estimarea de deficit excesiv. (...) Nu e o activitate politică, electorală, e o acţiune a Comisiei Europene. (... ) Dacă v-aţi dori să dispar cu totul, nu am cum. Sunt comisar, reprezentanţa organizeaza aceste evenimente. În ultima lună voi intra în concediu pentru campanie, dar până atunci vă asigur că nu ţin seama de nicio culoare politică, sunt rezultatele evaluărilor a sute de oameni din Comisia Europeana, nu sunt opiniile mele", a declarat Crețu.

După discţiile din comisie, Teodorovici a lansat acuzaţiile la adresa oficialilor europeni.

"De ce prezintă astfle de rapoarte comisarii din ţările de origine, de ce nu se face schimb între ţări. Am cerut să se prezinte de către comsiai europeana şi prognozele si cifrele finale, petnru ca toí cei care citesc să vadă cine a avut dreptate, fără să stai să cauţi prin zeci de documente. Astfel, s-ar vedea că toate prognozele europene sunt pesimite", a mai afirmat Teodorovici.