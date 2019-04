Contre dure în Comisia Iordache

Deputații Marton Arpad (UDMR) și Stelian Ion (USR) au avut, marți, în comisia specială pentru legile justiției, un schimb de replici pe un ton ridicat în ceea ce privește legislația penală.

„Daca nu mergeam la Curte aveam acum peste 100 de articole neconstitutionale. Se legifereaza in interesul unor baroni penali. Ar fi pacat ca UDMR sa marseze la aceste modificari care slabesc legislatia penala”, a spus Stelian Ion.

As ruga mult deputatii USR care in ultima vreme au niste declaratii interesante dar voturi impotriva tuturor amendamentelor care au vizat drepturi constitutionale ale minoritatilor nationale. Atata timp cat noi nu ne ocupam cu ideologia lor, pe care o consider nepotrivită, nu ne ocupam cu ideologia colegilor lor de alianta cu o provenienta pe care nu o comentez, sa nu se ocupe cu UDMR, sa ne lasati in pace”, a replicat Marton Arpad.

USR-istul i-a spus ca ideologia nu are legatura cu dezbaterea.

„Noi nu v-am injurat pe dvs, dvs ne-ati injurat pe noi!”, a spus Marton Arpad, pe un ton răstit.

„Va rog sa va opriti din declaratii care jignesc pe toata lumea”, a intervenit Florin Iordache, care le-a tăiat microfonul deputatilor UDMR și USR.