Contractele bancare cu clauze abuzive referitoare la riscul valutar pot fi anulate

Curtea de Justitie a Uniunii Europene da liber anularii clauzelor de risc valutar, daca debitorul contractului reuseste sa dovedeasca faptul ca acele clauze sunt abuzive. Așadar, contractele bancare Cu clauze abuzive pot fi anulate.

Desi in ultimii 10 ani de zile s-a tot discutat si analizat ceea ce presupune caracterul abuziv, reiteram ca legea 193/2000 contine toate normele pe care trebuie sa le indeplineasca un debitor pentru a putea sa anuleze contractul de credit, in parte si pentru a putea in cele din urma sa blocheze cursul valutar la valoarea lui de la data semnarii.

Ce a stabilit CJUE in cauza 118/17 cu privire la contractele bancare cu clauze abuzive si riscul valutar asociat?

Partea buna in discutie este ca nu se face referire doar la creditele in CHF sau creditele in EURO ci discutam despre orice contract de credit achizitionat in moneda straina, alta decat aceea nationala.

In urma deliberarii, forul cel mai inalt din U.E in materie de Justitie, a stabilit ca:

1) Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că:

– nu se opune unei legislații naționale care împiedică instanța sesizată să admită o cerere având ca obiect anularea unui contract de împrumut întemeiată pe caracterul abuziv al unei clauze privind diferența de schimb valutar, precum cea în discuție în litigiul principal, cu condiția ca constatarea caracterului abuziv al unei asemenea clauze să permită restabilirea în drept și în fapt a situației în care s‑ar fi găsit consumatorul în lipsa acestei clauze abuzive

