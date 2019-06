Contra, înaintea meciului cu Malta: „Sunt 22 de milioane de selecționeri!”

Cosmin Contra

România joacă mâine,de la ora 21:45 cu Malta, în deplasare. Selecționerul Cosmin Contra a vorbit, la conferința de presă, despre criticile care i-au fost aduse după meciul cu Norvegia.

Selecționerul s-a apărat după valul de critici iscat după egalul cu Norvegia (2-2).

„Suntem 22 de milioane de selecționeri. Dar știam asta când am acceptat această funcție. Nu am făcut nimic bun în cariera mea de antrenor, iar rezultatele mele sunt bazate pe noroc. Problema e că nu stă nimeni aici să vadă cum sunt jucătorii, cum se prezintă, ce probleme au. Nici eu nu sunt mulțumit de meciul cu Norvegia, dar noi am avut mereu probleme cu echipele nordice„, a spus Cosmin Contra la conferința de presă.

„Mi-aș fi dorit să am mai multe puncte, dar nu am cum să fiu nemulțimit de atitudinea jucătorilor, care au dat sută la sută. Nu este ușor să revii de la 2-0, sper ca la meciurile de acasă să fim mai concentrați. Malta este o echip bine structurată, care se apără bine. Alcătuiesc o echipă bună„, a adăugat selecționerul României.

Prezent și el la conferința de presă, Ianis Hagi a vorbit despre obictivul său la echipa națională. Vezi pe realitateasportiva.net imagini de la conferința de presă și tot aici vezi ce a declarat fiul ”Regelui”.