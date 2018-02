Continuă telenovela înregistrărilor din sediul DNA Ploieşti! Vlad Cosma a prezentat, într-o emisiune televizată, o nouă discuţie cu un procuror anticorupţie. Fostul deputat ar fi fost învăţat ce să declare într-o cauză în care era citat ca martor. Acesta susține şi că a fost constrâns de DNA Ploieşti să dea o declaraţie falsă în instanţă.

DISCUTIE PROCUROR DNA-VLAD COSMA

Vlad Cosma: Săru’ mana!



procuror Giluela Deaconu: Am crezut că sunteţi în birou, că aşa mi-a zis.



Vlad Cosma: A, nu, aici m-a condus. La 12:00 sau 12:30? (N.R.: când urma să fie audiat oficial, a doua zi)



procuror Giluela Deaconu: La 12:00, la 12:00. Am mutat.



Vlad Cosma: Şi are voie şi avocatul lui să-mi pună...?



procuror Giluela Deaconu: Da, o să vă pună tot felul de întrebări, da, dar dvs vă orientaţi în aşa fel încât... ziceţi: ,,nu cunosc, nu-mi mai amintesc...”



Vlad Cosma: Am înţeles.



(...)





Vlad Cosma: Bun! Şi ce mă întrebaţi dvs?



procuror Giluela Deaconu: Ce o să vă întreb eu? O să vă întreb dacă aţi avut vreo întâlnire... că ştiţi că ea aşa susţine... (neinteligibil)



Vlad Cosma: Şi eu o să zic că nu.



procuror Giluela Deaconu: Cu Alexe, cu Voloşevici şi cu femeia aia, Limboşeanu.



Vlad Cosma: Da, şi zic că nu-mi aduc aminte.



procuror Giluela Deaconu: Dumneavoastră spuneţi că nu, nu, nu aţi avut. Păi n-aţi... aţi avut întâlnire cu ei vreodată?



Vlad Cosma: Nu, n-am avut. Păi asta zic.



procuror Giluela Deaconu: Nu, n-am avut niciodată o întâlnire în noiembrie. Dar în vară? În vară...



Vlad Cosma: Aţi avut vreo întâlnire?



procuror Giluela Deaconu: Aţi avut vreo întâlnire cu ăştia? Şi o să spuneţi: ,,Cu femeia sub nicio formă, nu”... aşa... ,,Iar cu Alexe... nu-mi amintesc”. Ok? Că dacă o să spuneţi că aţi avut, o să vă întrebe ce aţi discutat.



Vlad Cosma: Ok, ok.



procuror Giluela Deaconu: Sau puteţi să spuneţi: ,,Nu-mi amintesc ce-am discutat, am avut o întâlnire, dar nu-mi amintesc ce am discutat.”



Vlad Cosma: Nu, nu-mi amintesc! Bun! Şi după aia mă mai întrebaţi dacă ştiu că i-a dat bani? (ref: lui Voloşevici )



procuror Giluela Deaconu: Da, da.... ,,am auzit”...



Vlad Cosma: De unde am auzit?



procuror Giluela Deaconu: De la el sau din mediul pe care noi îl frecventăm. Aveţi grijă, să vă gândiţi bine înainte, să vedeţi nuanţa şi ziceţi ceva de genu’: ,,Nu-mi amintesc”. 12 06