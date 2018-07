Consumă această legumă când ţii dietă şi vei slăbi în ritm accelerat

Vrei sa incepi o dieta si te intrebi care sunt cele mai bune alimente pentru a le incorpora in aceasta? Adauga ridiche neagra in topul listei!

Ridichea neagra este un aliment care are multe efecte benefice pentru sanatatea ta. Sucul sau este perfect pentru a te ajuta sa pierzi mai repede in greutate. De ce? In primul rand, deoarece are un continut redus de calorii. Cu un raport de numai 20 de calorii la 100 de grame, putine alimente pot pretinde sa supravietuiasca cand vine vorba de gasirea unui aliat pentru a promova si accelera dieta de slabire!



Daca ridichea neagra contine calorii extrem de reduse, este generoasa furnizarea de fibre dietetice. Acestea sunt deosebit de importante in contextul unei diete de slabire. Intr-adevar, fibrele de ridiche neagra sunt cunoscute pentru ca promoveaza foarte mult pierderea in greutate. Aceste fibre sunt foarte eficiente pentru a imita absorbtia de grasimi si, prin urmare, de kilograme in plus, scrie bzi.ro.