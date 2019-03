Îngrozitor. Ce au scos medicii din stomacul unui bărbat care suferea de constipaţie de ani buni

Medicii au scos aproape 13 kilograme de fecale din stomacul unui barbat care suferise de constipatie ani intregi. Chirurgii au fost nevoiti sa taie si 76 de cm din colonul pacientului.

Tânărul de 22 de ani era tot timpul constipat din cauza unei boli rare, numita Hirschsprung, o anomalie congenitala caracterizata print-o obstructie functionala partiala, cauzata de absenta celulelor ganglionare din plexurile nervoase situate la nivelul peretelui intestinului gros, scrie Dailymail.co.uk.

Celulele ganglionare de la acest nivel sunt implicate in controlul propulsiei normale a resturilor alimentare de-a lungul intestinului gros. In boala Hirschsprung (BH), musculatura intestinala nu se contracta normal determinand obstructia evacuarii materiilor fecale, infectie, inflamatie si constipatie cronica.

Cunoscuta si sub denumirea de boala Hirschsprung sau megacolonul aganglionar, aceasta afectiune este prezenta la unul din 5000 de nou-nascuti. Boala este de aproape cinci ori mai frecventa la baieti decat la fete. Anomalia congenitala este intalnita des in asociere cu cardiopatiile congenitale sau cu sindromul Down.

Sursa: ciao.ro