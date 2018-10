Rapid şi-a dat afară antrenorul. Cum a reacţionat Constantin Schumacher

Constantin Schumacher nu mai este antrenorul Rapidului. Tehnicianul a fost demis luni de pe banca tehnică a formaţiei de Liga a III-a.

După 6 runde în Liga a 3-a, Seria a 2-a, Rapid este pe locul 3, cu 16 puncte, la egalitate cu CS Afumaţi şi Unirea Slobozia.

Constantin Schumacher a fost dat afară când încă se afla în obiectiv.

”Am discutat cu acţionarul principal al echipei, Victor Angelescu. Poate că e mult spus discutat, să nu se înţeleagă că am negociat plecarea pentru că nici nu aveam ce să negociem. În două minute am închis totul. Eu eram în obiectiv, puteam rămâne liniştit la echipă dacă ţineam de scaun.

Am fost schimbat acum, dar eu de mai multă vreme am simţit că lucrurile nu sunt aşa cum trebuie. Corect, am avut condiţii de pregătire, dar o echipă are forţă dacă toată lumea trage în aceeaşi direcţie. Probabil că nu le-a plăcut felul meu de a fi, direct. Ăsta sunt", a spus Schumacher pentru Digisport.