Consiliul Local Predeal, în pericol să fie desființat!

Prefectul Județului Brașov a demarat procedurile pentru dizolvarea Consiliului Local Predeal pe motiv de...lipsă de cvorum. Din 15 consilieri, 7 au demisionat, un post este vacantat, iar restul de 7 nu pot lua, legal, decizii și hotărâri, pentru că nu este întrunit numărul minim de consilieri.

Prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că a demarat procedurile pentru dizolvarea Consiliului Local de la Predeal, unde numărul consilierilor a scăzut, în urma demisiilor, sub limita necesară cvorumului pentru adoptarea de hotărâri, iar de două luni nu a adoptat niciuna.



"Blocajul a ajuns la un nivel la care eu consider că se impun a fi luate hotărâri foarte importante. În prezent analizează structura deliberativului din Predeal, care, deşi legal convocat, din luna iunie, nu a reuşit întrunirea cvorumului în vederea adoptării de acte administrative. Dintr-un total de 15 consilieri locali în funcţie, 7 sunt demisionari, un mandat s-a vacantat, iar dacă se convoacă CL sunt doar 7 membri. (...) Avem două situaţii: în prima - în două şedinţe nu a existat cvorum, iar a doua consiliul local s-a redus la plus unu şi nu mai poate fi completat cu supleanţi din lipsă de cvorum. Astfel, analizăm situaţia, de a intra în procedură de dizolvare a CL Predeal şi în felul acesta să deblocăm situaţia", a precizat Rasaliu.







Conform acestuia, toate actele administrative ce ţin de forul local din Predeal vor fi semnate de secretarul acestuia.



Şefa serviciului juridic din Prefectură, Liliana Solovăstru, a explicat că deşi Predealul nu are primar, are totuşi un viceprimar, căruia deşi i-a încetat mandatul prin Ordin al prefectului, ca urmare a retragerii sprijinului politic de către formaţiunea politică sub a căruia a candidat (PNL), acesta este practic în funcţie până la rezolvarea situaţiei în instanţă.



Conform lui Solovăstru, săptămâna viitoare ar putea fi sesizată instanţa de contencios administrativ pentru dizolvarea CL Predeal, până atunci Instituţia Prefectului urmând să primească documentele necesare de la forul local din Predeal.