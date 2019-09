Consilierul unui deputat PSD, scandal cu Poliția

Episod șocant în trafic, avându-l drept protagonist pe consilier parlamentar de la Camera Deputaților. Lucian Rădulescu a fost oprit în trafic, iar reacţia sa când unul dintre polițiști l-a legitimat pentru că a oprit mașina într-un loc interzis a fost să-l sfideze și să-l amenințe. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, bărbatul a continuat discuția pe același ton și când a ajuns la Poliție, iar analizele au arăta că acesta consumase și alcool. Imaginile au devenit virale pe internet după ce au fost distribuite de Marian Godină. Ulterior, a apărut şi reacția consilierului Lucian Rădulescu.

Scena s-a petrecut în comuna prahoveană Păulești și a fost făcută publică de polițistul Marian Godină pe pagina sa de Facebook. Reacția lui Rădulescu a apărut imediat ce filmul a devenit viral.

Întrebat de ce i-a arătat polițistului legitimația de consilier al deputatului PSD de Prahova, Laura Moagher, acest a răspuns sec: „Nu are treabă una cu alta. Toate documentele erau în portofel, inclusiv acea legitimație. Am fost amendat pentru staționare interzisă. Poate am fost puțin recalcitrant, îmi asum ce am făcut”.



Lucian Radulescu este membru al PSD Ploiești. El este director al Hipodromului din Ploiești și director adjunct al CSM Ploiești, dar și consilier al deputatului Laura Moagher.

În urma celor întâmplate, acesta și-a pierdut funcția de consilier al deputatului PSD, Laura Moagher.

Detalii pe Realitatea de Prahova

Reacția Poliției. Cu cât a fost amendat consilierul PSD

IPJ Prahova a reacționat după ce un polițist a fost amenințat de Lucian Rădulescu, consilier al deputatului PSD, Laura Moagher.

Într-un comunicat de presă, Poliția Prahova precizează că Lucian Rădulescu a oprit neregulamentar pe raza localității Păulești, iar la intervenția echipajului de poliție, acesta a devenit recalcitrant.

În urma celor întâmplate, Lucian Rădulescu a fost sancționat cu 2.875 lei și i s-a reținut permisul de conducere pentru oprire neregulamentară, conducere sub influența alcoolului, dar și pentru adresare de injurii și nerespectarea dispozițiilor polițiștilor.

În referire la imaginile apărute în spațiul public, cu privire la un eveniment înregistrat pe raza localității Păulești, județul Prahova, facem următoarele precizări:

Bărbatul din imagini, în vârstă de 45 de ani, a oprit neregulamentar pe raza localității Păulești, iar la intervenția echipajului de poliție, acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii, a înmânat documentele polițiștilor, după care a părăsit locul evenimentului.

Ulterior, acesta s-a prezentat cu autoturismul la sediul Postului de Poliție, unde a continuat să aibă un comportament neadecvat, iar în urma testării conducătorului cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,16 mg/l alcool pur în aerul respirat.

În cauză au fost întocmite procese verbale de constatare a contravenției pentru oprire neregulamentară, conducere sub influența alcoolului, dar și pentru adresare de injurii și nerespectarea dispozițiilor polițiștilor, fiind aplicate amenzi în valoare de 2.875 lei și reținându-se permisul de conducere celui în cauză.