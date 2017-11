Consilierul lui Tudose îl atacă pe șeful PSD: ”De ce nu demisionează Dragnea?”

Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose îl critică pe Facebook pe liderul PSD Liviu Dragnea pentru faptul că nu demisionează.

”Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar isi in cazul politicienilor?

Nu de alta, dar suntem ca intr-o colivie. Cam de mult timp.

Up date : iote ca leul tocmai ce dadu coltul pe dupa 4,7. Iat Robor se duce hat - dincolo de 2,2. Iar inflatia mergea si ea in balariile unde fu invitata de profetul vietii de la bnr”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru constituire de grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte săvârșite în dosarul 'Tel Drum' în calitate de președinte al Consiliului Județean (CJ) Teleorman, a anunțat luni DNA.