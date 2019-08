Maia Sandu după întrevederea cu John Bolton: Vom intra într-o nouă fază în relațiile cu SUA

John Bolton, consilierul pe securitate al Președintelui SUA, a ajuns astăzi în Republica Moldova. Dis-de-dimineață acesta s-a întâlnit cu șefa Executivului, Maia Sandu.

Republica Moldova are posibilitatea să intre într-o nouă fază în relațiile pe care le are cu SUA cu referire la sectorul securității naționale, precizând că acesta a fost un subiect discutat aparte. Maia Sandu a declarat că asistenția și cooperarea SUA pentru fortificarea sectorului de securitate și apărare a Republicii Moldova are un impact important privind asigurarea independenței și integrității teritoriale, scrie Deschide.md.

„Avem în faţă provocări de ordin intern şi extern”, a mai subliniat premierul Maia Sandu.

Am discutat despre prioritățile actualului Executiv formulate în baza necesităților și așteptărilor cetățenilor. Este vorba despre combaterea corupției mari, reducerea sărăciei, creșterea economiei, identificarea modalităților pentru diversificarea obținerii sursei energetice. Un subiect distinctiv a fost asistenția și cooperarea SUA pentru fortificarea sectorului de securitate și apărare a Republicii Moldova, care are un impact important privind asigurarea independenței și integrității teritoriale”, a declarat Maia Sandu.

John Bolton a declarat că vizita sa o precedă pe cea a premierului moldovean la Washington, care este o bună oportunitate a avea o discuţie bună. ”Am urmărit evenimentele din R.Moldova de la proclamarea independenţei faţă de URSS”, a mai spus consilierul preşedintelui SUA pentru securitate naţională. Oficialul a promis sprijin pentru reformele iniţiate de Guvernul de la Chişinău.

Vizita lui Bolton vine cu câteva zile înainte ca Maia Sandu şi alţi membri ai Guvernului să meargă în prima vizită oficială a Guvernului Sandu în Statele Unite ale Americii, în perioada 31 august - 4 septembrie.

Potrivit Radio Europa Liberă, Bolton se ocupă cu multe dosare de nivel global, importante pentru Statele Unite. Acesta este unul dintre cei mai înalti oficiali americani care viziteaza Moldova, după secretarii de stat James Baker în 1992, Madeleine Albright în 1994 si vicepreședintele Joe Biden în 2011.

Bolton a fost numit în funcție de Trump în martie 2018. Oficialul este și fost ambasador al Statelor Unite la ONU.

Bolton este un republican convins, care a muncit de mai mulți ani în administrațiile lui Ronald Reagan, George HW Bush și George W Bush.

Oficialul este un susținător al politicilor mai dure în domeniul de apărare și a scris mai multe editoriale în care afirmă că Statele Unite ar trebui să atace Coreea de Nord și Iran.