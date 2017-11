Consilier al Regelui Mihai: "Sunt ultimele ore sau zile din viaţa Sa"

Momente dificile pentru Regele Mihai. Un consilier al Suveranului, Michael Flaks, a anunţat că fostul şef de stat al României se află pe patul de moarte, fiind în „ultimele ore sau zile“ ale vieţii sale, scrie adevarul.ro.

„Este destul de trist şi îngrijorător pentru că Majestatea Sa este într-o stare de sănătate precară de doi, trei ani. Însă, am înţeles că sunt ultimele ore sau zile în viaţă ale Majestăţii Sale, Regele”, spune Michael Flaks, consilierul Regelui Mihai, potrivit royalcentral.co.uk.

Flaks a fost timp de 15 ani reprezentantul Casei Regale în Elveţia, după cum mărturiseşte acesta în cartea „The Road Home. Filip-Iorga in dialogue with Prince Nicholas of Romania“.

În 2013, Michael Flaks a primit de la Regele Mihai decoraţia „Nihil Sine Deo“. Pe de altă parte, Casa Regală şi fostul principe Nicolae sunt în plin scandal, după ce nepotul Regelui Mihai a încercat să-l viziteze pe bunicul său, aflat pe patul de moarte, dar nu a fost lăsat. S-a ajuns la plângeri depuse la poliţie şi la scrisori în care mama lui Nicolae, principesa Elena, se dezice de acesta.

Regele Mihai a fost împărtăşit marţi, la scurt timp după ce Casa Regală a anunţat că starea sa de sănătate s-a înrăutăţit.