Congresul socialiștilor, Madrid. Dragnea, acuzații dure împotriva dreptei europene

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Madrid, pe scena Congresului PES, partidul european din care face parte PSD, că dreapta europeană a distrus Europa, acest lucru fiind realizat în România folosind instituțiile de forță.

„Eu l-am citit (n.r. manifestul) și vă spun cu toată convingerea că acest document va schimba Europa în bine. Suntem după 15 ani de dominație a dreptei, care a distrus multe valori, multe speranțe, multe destine. Au distrus încrederea în proiectul european. Cred în proiectul european, dar trebuie cu tărie și curaj să le spunem oamenilor modul în care dreapta europeană a distrus Europa, folosind manipularea și, uneori, cum este cazul și în România, folosind instituțiile de forță ale statului. Trebuie să ieșim din defensivă împreună”, a spus Liviu Dragnea, vineri seară.

„În România, social democrația are 125 de ani de existență. Suntem puternici pentru că am rămas fideli valorilor noastre. Grație Guvernului nostru, salariul minim a crescut, în doi ani, cu peste 50 la sută. (...) Ne-au zis că așa ceva nu se poate, că nu trebuie să mărim salariile pentru că nu sunt bani. Noi am arătat că un Guvern social democrat poate micșora taxele, poate crește salariile, poate crește pensiile, poate reda speranța pentru tineri. Nu a fost ușor și nici de acum înainte nu va fi ușor”, a afirmat președintele PSD.

Oficiali ai Partidului Socialiștilor Europeni (PES) au declarat, vineri, la Madrid, la Congresul formațiunii din care face parte PSD, că stânga europeană vrea să câștige alegerile europarlamentare pentru a realiza o majoritate fără PPE și a introduce un nou „contract social”.

La lucrările Congresului PES participă și premierul Viorica Dăncilă, aceasta fiind așezată în primul rând, în dreapta lui Frans Timmermans, candidatul formațiunii pentru funcția de președinte al Comisiei Europene în noua formulă rezultată după alegerile europene.

Maria Joao Rodrigues (FEPS) a spus în Congres că PES pune pe masă un nou „contract social”.

„Să restabilim egalitatea în Europa, acesta este scopul nostru în bătălia care va veni. Ne confruntăm cu inegalități sociale și acest lucru subminează suportul cetățenilor pentru proiectul european”, a spus aceasta. Rodrigues a adăugat că PES va lupta împotriva austerități.

Luca Visentini (ETUC) a spus că este „inacceptabil” ca în unele state membre precum Bulgaria să existe salariu minim de zece ori mai mic decât în Franța sau Germania.

Potrivit acestuia, socialiștii trebuie să reducă decalajele dintre țările membre UE. „Asta este provocarea pentru viitor si daca reusim va fi foarte usor sa castigam alegerile”, a indicat el.

Visentini i s-a adresat lui Timmermans pe tema democrației.

„Frans, democratia este sub atac in Europa. Nu e vorba doar de ce se intampla in unele tari europene, dar putem opri PPE sa se alieze cu extrema dreapta? Asta este punctul crucial. Trebuie sa ducem o luptă cu Orban in Ungaria, cu fascismul in alte tari, dar este vorba despre majoritatea care se va forma”, a indicat oficialul PES.