Congres PSD. Bădălău a anunțat pe cine susține pentru postul de președinte executiv

Niculae Bădălău. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), Niculae Bădălău, care a fost propus la şefia Consiliului Naţional al acestei formaţiuni politice, şi-a exprimat, sâmbătă, convingerea că congresul extraordinar al PSD va întări unitatea în partid.

''Eu nu fac compromisuri, în 28 de ani nu am făcut niciunul'', a spus Bădălău.

Întrebat dacă este un congres cu final cunoscut, el a replicat: ''Sunt oameni care au experienţă politică şi administrativă, oameni cu care am lucrat foarte mulţi ani''.

"Congresul este foarte bun, întăreşte unitatea în partid şi, indiferent, chiar dacă sunt alegeri în momentul acesta, întăreşte sănătatea partidului", a afirmat Bădălău.

Acesta şi-a exprimat susţinerea pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD pentru premierul Viorica Dăncilă, în timp ce pentru funcţia de secretar general îl va susţine pe Marian Neacşu.

"Sunt oameni care au experienţă politică şi administrativă şi e normal, aşa cum vă spuneam, oameni cu care am lucrat foarte mulţi ani. Vizavi de doamna Dăncilă, a fost preşedinta femeilor (social-democrate, n.r.), şi este deocamdată şi a îndeplinit foarte bine această funcţie. E normal să o sprijin pentru un post extrem de important, cel de preşedinte executiv. Domnul Neacşu, aşa cum ştiţi, secretar general al partidului - am trecut prin toate bătăliile, mai ales la ultimele alegeri, unde am făcut parte din aceeaşi echipă de campanie şi am avut rezultate foarte bune. E normal să îl sprijin", a adăugat Niculae Bădălău.