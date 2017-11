VIDEO. Confruntări violente la Atena şi Salonic

Peste 10.000 de persoane au manifestat iniţial paşnic în apropierea ambasadei Statelor Unite de la Atena, ţara pe care unii greci o acuză că a susţinut dictatura militară vreme de şapte ani. Aproximativ 5.000 de poliţişti au fost dislocaţi pe străzile din centrul capitalei elene.

Sute de tineri cu cagule au aruncat apoi cu pietre, fumigene şi sticle incendiare către forţele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea furioasă.

Violenţele au izbucnit şi în al doilea cel mai mare oraş din Grecia, Salonic. Protestatarii au afişat bannere cu mesajul "Vom trăi liber" şi au scandat împotriva elitei politice, considerând că aceştia au condus ţara spre faliment.Două persoane au fost rănite în urma incidentelor. O femeie a fost spitalizată cu arsuri la Atena, după ce a fost lovită de o fumigenă. La Salonic, un şofer de motocicletă a fost rănit după ce a intrat într-o baricadă desfăşurată de către protestatari.

Nu există informaţii despre numărul manifestanţilor reţinuţi de către poliţie.

Înaintea marşului, mai multe grupări anarhiste au ocupat clădirea Politehnicii din Atena şi au distribuit pliante prin care le-au cerut cetăţenilor să agreseze poliţiştii prin aruncarea unor vase cu flori de la balcoanele locuinţelor.

Marşul de comemorare a revoltei studenţeşti din 1973 este un eveniment anual şi este adesea folosit ca mijloc de exprimare a nemulţumirii faţă de diverse politici guvernamentale europene şi americane, înregistrându-se adesea violenţe de stradă.

As it happens every Nov17, anarchists and police exchanged petrol bombs and tear gas in Exarcheia neighborhood. Today was the anniversary of the bloody crackdown on a student uprising in 1973. Previous rally in front of US embassy was peaceful. #Greece #Athens #polytexneio pic.twitter.com/qSt2TKZgNs