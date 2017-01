Confesiunile unei dame de companie care s-a culcat cu peste 10.000 de bărbați

Gwyneth Montenegro este o fostă damă de companie care și-a dezvăluit secretele într-o carte.

În vârstă de 36 de ani povesteşte că a avut peste 10.000 de clienți și a cheltuit banii obținuți pe droguri, haine și mașini.



"Când am devenit damă de companie, am cunoscut mulţi oameni influenţi şi bogaţi. La 20 de ani am avut prima experiență cu cocaina. Am sfârşit prin a fi depedentă de droguri. Cocaina şi şampania franţuzească erau viaţa mea", spune Gwyneth.





La 33 de ani, a renunţat definitiv la meseria ei, după ce a cunoscut un om de afaceri. Cartea ei, "10.000 Men and Counting", este best-seller în Australia.