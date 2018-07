Conducerea Parlamentului se reuneşte joi în şedinţă. Convocarea, după şedinţa de Guvern

Senatorii care fac parte din Biroul Permanent au primit astăzi un mesaj în care sunt convocaţi joi seara la o şedinţă. Informaţia este confirmată şi de Vlad Alexandrescu, senator USR, care a şi postat mai multe detalii pe pagina de Facebook. Porivit unor surse, şi Camera este convocată tot joi seară, în şedinţă.

Vlad Alexandrescu scrie că nu ştie ce se va dezbate în şedinţă, dar este posibil ca sesiunea să se prelungească până pe 10 august tocmai ca PSD-ALDE sa poată adopta OUG pentru amnistie şi graţiere:

"Este inacceptabil ce se întâmplă, tratează opoziția parlamentară ca pe niște slugi ai unui singur om! Mi-au trimis astăzi un mesaj prin care sunt convocat la Biroul Permanent al Senatului, MÂINE, fără niciun fel de explicație, niciun fel de ordine de zi. Ne cheamă să decidem ceva mâine, dar nu știm ce trebuie să decidem, nu știm ce plănuiesc. Cel mai probabil, vor să prelungească sesiunea extraordinară a Senatului până pe 10 august, cum spun unele surse, dar nu putem fi siguri căci democrația se face în secret în Parlamentul României din câte se vede.

Am sunat la Direcția Secretariatului General, am dat de șeful direcției și l-am întrebat pentru ce ne convoacă mâine, ce trebuie să discutăm, care este temeiul întâlnirii. Răspunsul clasic: nici eu nu știu, am primit un telefon, eu sunt un simplu funcționar etc. Oamenii ăștia acționează în cel mai sovietic stil posibil, numai Stalin mai convoca adunări la 2 noaptea cu o oră înainte printr-un simplu telefon. Nimic scris, regulamentul este complet ignorat.

Cu Tăriceanu plecat, se pare că acum Claudiu Manda se află la butoane și vrea să ne prezentăm drepți, la raport, mâine la ora 18. Înțelegeți cum stau lucrurile în fapt? Întreaga instituție a Senatului României se află la dispoziția unui singur om. Chiar și în sesiunea asta extraordinară, au decis să se țină doar 2 ședințe de plen, să voteze ceea ce îi interesa, iar de o săptămână și ceva nu se mai întâmplă nimic pentru că au plecat deja în vacanță.

Acum vor să încerce să extindă perioada sesiunii extraordinare, pentru a putea da, oricând, o altă Ordonanță de Urgență (dacă se intră în vacanță parlamentară, guvernul nu mai poate da OUG). Țin parlamentul la picior și sute de parlamentari la dispoziție pentru interesele lor. Nu accept ca Parlamentul să se transforme în moșia latifundiarilor Dragnea, Tăriceanu, Manda și ai lor. O glumă de instituție, mânuită ca o mână de angajați ai puterii fără drepturi"

