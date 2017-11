Condimentul care te protejează de cancer şi de atacuri de cord

Exista in casa un condiment care ajuta la imbunatatirea digestiei, distruge celulele canceroase, stopeaza din fasa atacul de cord si, in plus, este de folos si la scaderea in greutate.

Este vorba despre ardeii iuti cayenne, care sunt folositi de mii de ani pentru condimentarea alimentelor. Acestia s-ar putea dovedi cele mai valoroase plante medicinale din lume.

Beneficiile ardeiului cayenne pentru sanatate

Bogat in vitaminele A, C si in complexul de vitamine B, in calciu si potasiu, studiile au aratat a ardeiul iute cayenne ajuta la construirea de tesuturi in stomac si impulsioneaza actiunea in intestine. In plus, acest tip de ardei iute actioneaza precum un catalizator si creste eficacitatea altor ierburi si in tratamentele alternative ale cancerului.

Ardeiul cayenne incalzeste corpul si stimuleaza eliberarea de mucus din aparatul respirator. Daca ai mancat vreodata un ardei iute, stii faptul ca ajuta la curatarea sinusurilor si provoaca transpiratie. Astfel ardeiul iute reduce febra si usureaza congestia cauzata de raceala a aparatului respirator.

Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.