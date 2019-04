Concursul Național pe Meserii UCECOM 2019 (P)

Tinerii aflați în școala profesională sunt susținuți și încurajați să înceapă o carieră. În fiecare an sunt selectati elevi din clasele a X-a și a XI-a pentru efectuarea stagiului de practică tehnologică dar si studenți ai facultăților cu profil tehnic. Astfel li se oferă șansa de a interacționa cu valorile și standardele unui brand international, beneficiind de un context pozitiv pentru a-și îmbogăți cunoștințele si totodată de a învăța de la specialiști cu experiență.

"Concursul Național pe Meserii UCECOM 2019" face parte din seria acestor acțiuni, devenite deja tradiție. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Colegiul Ucecom "Spiru Haret", Ford Romania și BDT Ford.

Acest eveniment reprezintă pentru elevii înscriși o modalitate de recunoaștere a abilităților și a nivelului de pregătire dar și de a conștientiza oportunitățile pe care calificarea de Mecanic Auto le oferă pe piața muncii din România.

Primă etapă, respectiv proba scrisă s-a desfasurat in data de 9.04.2019, iar a doua zi, 10.04.2019, s-a desfășurat cea practică, în centrul service FordStore BDT, începând cu ora 15:00. Elevii sunt în an terminal, respectiv clasa a XIa, calificare profesională Mecanic Auto. Aceștia au fost verificați și testați sub supravegherea specialiștilor și a profesorilor. Subiectele au fost alese prin raportare la programa școlară iar verificarea practică a implicat aplicarea cunoștințelor prin lucrul efectiv pe autoturisme Ford Focus de ultima generatie.

Premiile au constat în echipament de lucru oficial și truse de scule complete.