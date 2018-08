Concurs Realitatea Tv, "Secretul relaţiei dintre Dragnea şi Vâlcov". Care era răspunsul corect

Concursul inedit organizat de Realitatea Tv a ajuns la final. Am primit sute de răspunsuri la întrebarea "Care credeți că este secretul relației atât de trainice dintre Liviu Dragnea și Darius Vâlcov?"

Surse Realitatea Tv indică cu precizie că secretul legăturii dintre cei doi constă de fapt în: relația de prietenie a partenerelor de viață a celor doi, relație care în timpul guvernării actuale s-a consolidat și prin diversele proiecte economico-administrative pe care cele două domnișoare le desfășoară în comun.

Le mulțumim telespectatorilor pentru răspunsuri! Toate pot fi considerate câștigătoare întrucât au un numitor comun: dorința de a avea în fruntea statului oameni onești.

Totusi, pentru ca am promis un premiu, el va ajunge in posesia a trei semnatari ai celor mai inspirate raspunsuri. Numele lor vor fi facute publice incepand de maine in jurnalele noastre, dar si pe site-ul www.realitatea.net.