Concertul ALL STARS caritabil de la Manchester, LIVE pe Facebook, YouTube şi Twitter

Concertul caritabil „One Love Manchester”, care va avea loc duminică seară, pe terenul de cricket Old Trafford, va fi transmis live, între alţii, de postul de televiziune MTV şi de platformele Facebook, YouTube şi Twitter.





Iniţial, BBC One şi BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 5 Live şi BBC Radio Manchester au anunţat că vor transmite în direct evenimentul. Lor li se adaugă Apple, Viacom, iHeart Media, ANC şi TMC France. În Statele Unite, ABC va transmite show-ul dedicat victimelor şi familiilor afectate de atacul terorist din 22 mai.

Astfel, concertul va putea fi vizionat în peste 40 de ţări, potrivit NME. Organizat de Ariana Grande şi de managerul ei, Scooter Braun, pe scena din Manchester vor urca, alături de cântăreaţa americană, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams şi Robbie Williams.

Marcus Mumford de la Mumford & Sons şi-a anunţat recent participarea la show-ul de duminică.

sursa