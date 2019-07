Computerul care citește gânduri va fi viitoarea revoluție în tehnologie

Cum ar fi ca o mașină să-ți poată citi gândurile? Ei bine, nu doar că acest lucru este posibil, dar această mașină ți le și transcrie în format text. Cât de precisă este o astfel de invenție și la ce ne-ar putea fi de folos?

Cercetătorii de la University of California, au inventat un dispozitiv care îți poate transforma gândurile în text. Deși, sună a temă de film de SF, acestă mașinărie are o rată de succes de 90% în ceea ce privește aflarea și traducerea gândurilor. Cercetarea fost publicată în Journal of Neural Engineering.

Mașinăria funcționează prin intermediul interpretării consoanelor și vocalelor la care ne gândim. În viitor, oamenii de știință speră ca o asemenea mașină să-i ajute pe oamenii care suferă de boli ce nu le permit să vorbească sau să se miște.

„Mașina înregistrează și analizează combinația de vocale și consoane pe care le folosim atunci când construim o propoziție în minte. Aceste propoziții sunt interpretate în funcție de semnale neurale și pot fi traduse în text, în timp real. Mai mult, mașina poate folosi și cuvinte pe care nu le-a mai auzit", a declarat David Moses, liderul cercetării.

Mașina de citit gândurile a devenit realitate

David Moses mai spune că „având în vedere performanțele pe care le poate obține mașinăria, dar și posibilitățile de expansiune, avem încredere în abilitatea ei de a servi drept platformă pentru un dispozitiv protetic de vorbire".

Bineînțeles, părerile oamenilor sunt împărțite atunci când vine vorba de acestă inevenție controversată. Mulți dintre ei se tem că folosirea unui asemenea dispozitiv ar putea crea probleme, deoarece gândurile secrete ar putea fi expuse accidental.

Cercetătorii speră să îmbunătăţească modelul astfel încât să poată fi utilizat şi pentru „citirea" amintirilor ori a experienţelor subiective precum visele ori vizualizările. În viitor, studiile vor fi realizate cu un scaner mai puternic, cu rezoluţie mai mare, ceea ce ar putea duce la obţinerea unor imagini mai detaliate ale gândurilor unei persoane.

