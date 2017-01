Comisia Juridică a Senatului, anunţ neaşteptat privind proiectul pentru Autonomia Ţinutului Secuiesc

Comisia juridica a Senatului a decis, joi, sa semnaleze conducerii Camerei superioare a Parlamentului ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei, prin care se stabileste ca familia este intemeiata pe casatoria intre un barbat si o femeie, trebuie sa fie dezbatuta initial de catre Camera Deputatilor, si nu de Senat, transmite Agerpres.

Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Serban Nicolae (PSD), a explicat ca, potrivit Constitutiei, prima Camera care se pronunta in caz de revizuire a textului constitutional este Camera Deputatilor, urmand ca proiectul adoptat sa fie transmis Senatului spre aprobare.

"Initiativa cetateneasca trebuie sa intre cat mai curand in procesul de legiferare. Este o initiativa temeinica, trecuta si de decizia CCR, are si avizul Consiliului Legislativ.Din textul Constitutiei, rezulta faptul ca prima Camera care se pronunta este Camera Deputatilor, urmand ca dupa adoptare aceasta propunere sa fie transmisa la Senat. Nu e procedura curenta de legiferare, prin prima Camera sesizata si Camera decizionala. Camerele sunt egale in aceasta privinta, astfel incat in cazul in care se adopta propunerea legislativa in forme diferite sau in cazul in care Senatul respinge textul adoptat de Camera, se ajunge la procedura medierii", a declarat acesta, la finalul sedintei Comisiei juridice.

Nicolae a subliniat faptul ca procedurile aferente aplicarii articolului 151 din Constitutie ar trebui sa fie incluse in regulamentele Camerelor.

"Cei care stiu cum lucra Parlamentul in procedura de legiferare inainte de 2003 isi aduc aminte ca se constituiau comisii de mediere din senatori si deputati, care discutau problemele in divergenta, adoptau un raport pentru solutionarea acestor probleme si raportul comisiei de mediere se supunea apoi votului in fiecare Camera. Toate aceste chestiuni trebuie rapid introduse in regulamentele celor doua Camere si in regulamentul activitatilor comune. Eu sper ca cei de la Camera Deputatilor se vor pronunta cat se poate de repede, fiindca problemele sunt cunoscute si au facut obiectul unei dezbateri publice ample si e chestiune de vointa politica. Nu cred ca sunt probleme deosebite", a explicat liderul senatorilor PSD.

Nicolae a declarat ca initiativa legislativa ar putea trece de parlament pana la sfarsitul lunii februarie, iar un referendum in acest sens sa fie organizat pana la finalul lunii mai. Practic, acest lucru inseamna ca initiativa, care este un proiect de lege, trebuie sa primeasca raport de la comisie si apoi vot in plenul Camerei Deputatilor si ulterior sa ajunga la Senat unde aceasta procedura sa se repete.