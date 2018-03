Comisia Iordache, contradicții între PNL și PSD, după întâlnirea cu Timmermans

Comisia specială pentru legile justiției a avut o întâlnire cu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene. Astfel dacă PNL și USR au precizat că oficialul UE a transmis că ”pare fi un război între Parlament şi sistemul judiciar, în schimb, Florin Iordache vede altfel lucrurile: ”cred că a fost o întâlnire bună”, iar statul de drept nu este pus în pericol în România. Totodată, Gorghiu a mai spus că Timmermans a precizat pe limbajul românului, că România a făcut progrese, dar să avem grijă ”să nu ne înnecăm ca ţiganul la mal”.

Preşedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, a relatat, joi, că Frans Timmermans a afirmat că nu trebuie să existe un război între Parlament şi sistemul judiciar, deputatul PSD spunându-i acestuia că aleşii îşi doresc „o reală independenţă a justiţiei”, obiectiv atins prin modificările adoptate.

„S-a spus că nu trebuie să existe un război pentru că percepţia publică a fost că există un război între Parlament şi sistemul judiciar. În luările de cuvânt ale mele şi ale colegilor mei s-a precizat foarte clar că atât timp cât cele mai importante modificări la cele trei legi (ale justiţiei-n.r.) au venit fie din partea CSM, fie din partea asociaţiilor profesionale, nu ne dorim în niciun caz un război între Parlament şi sistemul judiciar”, a declarat deputatul PSD Florin Iordache, solicitat să comenteze afirmaţia pe care oficialul european a făcut-o în cadrul întâlnirii, potrivit căreia nu trebuie să existe un război între Parlament şi sistemul judiciar.

Florin Iordache a afirmat că prin modificările aduse legilor justiţiei s-au creat premisele pentru „o independenţă reală a sistemului judiciar”.

„În acelaşi timp, datorită acelor amendamente care au venit din partea asociaţiilor profesionale ne dorim în primul rând o reală independenţă a justiţiei şi un neamestec al politicului. Tocmai prin modificările pe care noi le-am făcut nu există un amestec al politicului şi sunt create toate premisele pentru o independenţă reală a sistemului”, a spus Iordache.

Iordache a afirmat că nu există îngrijorări privind statul de drept din România.

„Fără îndoială nu există îngrijorări. Răspunsul dumnealui probabil în va da în conferinţa de presă. Noi am venit cu toate argumentele pentru a arătat că statul de drept nu este afectat şi prin tot ceea ce s-a întâmpat în Parlament nu am făcut decât să redăm justiţiei locul său şi independenţa justiţiei este reală, nu numai declarativă. Atât timp cât politicul nu intervine în niciun fel în sistemul judiciar acesta este marele câştig al acestor legii”, a răspuns Iordache, întrebat dacă l-a convins pe Timmermans că statul de drept nu este atacat în România. Demersurile Parlamentului au fost gresit înţelese la Bruxeles din cauza „lispei de comunicare”, a spus deputatul PSD.

„A fost o lipsă de comunicare. (...) Dacă sunt foarte bine informaţi (la Bruxelles-n.r.) asta nu înseamnă că prin lipsa de comunicare sau o comunicare reală, în timp real, nu s-au putut strecura disfuncţionalităţi. Toate acele modificări care au suscitat nemulţumire au fost eliminate, iar ceea ce avem noi de făcut, nu numai la aceste legi, este ca legislaţia să fie în concordanţă cu cea europeană, cu Directivele, cu Hotărârile CEDO”, a răspuns Iordache, întrebat de ce demersurile Parlamentului au fost înţelese greşit la Bruxelles, în condiţiile în care oficialii europeni sunt bine informaţi.

Iată ce spunea Alina Gorghiu, în schimb.

”A fost o întâlnire în parametrii pe care îi cunoaşteţi, o întâlnire firească, de informare între membrii comisiei speciale care reglementează legislaţia pe temele justiţiei cu oficialităţi ale CE. Fiecare grup şi-a spus punctul de vedere, a fost o informare făcută de preşedintele acestei comisii, iar grupul nostru şi-a spus opinia despre legile justiţiei, despre nevoia de colaborare cu sistemul judiciar, despre obsesia aceasta pentru justiţie pe care PSD-ul o are încă de la începutul anului trecut, de când a preluat guvernarea . (...) Poziţia pe care o veţi afla în cursul zilei de la vicepreşedintele Comisiei este cea prin care suntem încurajaţi să facem legi care să nu timoreze sistemul judiciar, nu-mi aduc aminte exact termenul pe care l-a folosit – dar am reţinut cu siguranţă o expresie că pare a fi un război între Parlament şi sistemul judiciar şi că nu este deloc recomandat să reglăm toate această problemă pe care Parlamentul sau o parte a Parlamentului că noi ne permitem să circmstanţiem şi ăs aruncăm această poveste în curtea PSD-ALDE, nu e cazul să ducă PSD-ALDE acest război prin presă cu sistemul judiciar. O altă remarcă pe care o consider relevantă este cea legată de cum ne privesc europenii în acest moment şi vicepreşedintele CE a spus că după multă vreme ochii statelor europene sunt aţintiţi spre situaţia din România, însă bineînţeles că recomandările sunt să cooperăm cu sistemul judiciar, să cooperăm şi să comunicăm cât mai constant şi des cu CE, există o mare deschidere din partea Comisiei de ajutor . Sfatul este acela de a nu evita Comisia de la Veneţia. (...) În privinţa MCV evident că există o monitorizare strictă din partea Comisiei – toată lume a menţionat şi a subliniat progresele pe care România le-a făcut in ultimii ani pe tema justiţiei, însă ne-a recomandat să nu ne înnecăm ca ţiganul la mal – vorba românului”, a spus Gorghiu.