Comisarul închis pe nedrept, reacţie dură la adresa politicienilor: "O ardeţi cu legile justiţiei"

Comisarul Traian Berbeceanu, închis pe nedrept, a reacţionat în legătură cu legile justiţiei şi dosarele penale ale politicienilor. "Voi, ăştia de o ardeţi toată ziua cu <> v-aţi gândit vreodată să prevedeţi acolo, undeva, că ăia condamnaţi penal să nu mai poată să ocupe demnităţi publice în ţărişoara asta?", a scris comisarul pe contul său de Facebook.

Fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, Traian Berbeceanu a stat în arest aproape o lună, din 24 octombrie până în 26 noiembrie 2013.

Acesta a transmis un mesaj dur politicienilor. „Voi, ăştia de o ardeţi toată ziua cu legile justiţiei v-aţi gândit vreodată să prevedeţi acolo, undeva, că ăia condamnaţi penal să nu mai poată să ocupe demnităţi publice în ţărişoara asta? Dar să stipulaţi pe undeva că cei faţă de care s-a început urmărirea penală, ori au fost chiar trimişi în judecată să fie suspendaţi din funcţiile deţinute, până la pronunţarea unei hotărâri definitive, v-aţi gândit? De ce voi puteţi, condamnaţi fiind ori cercetaţi în diferite faze procesuale, să ocupaţi funcţii importante taman în legislativul ţării, ori să fiţi miniştri, preşedinţi de consilii judeţene sau primari? De ce, în timpul ăsta, un poliţist, procuror sau judecător, odată cu trimitetea în judecată este suspendat din funcţie, iar voi ba?

Acum patru ani de zile am fost arestat, nevinovat fiind! Am fost trimis în judecată în baza unui dosar falsificat, construit pe probe contafăcute, în modul cel mai barbar, cel mai ordinar! Am fost achitat în primă instanţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi aştept finalizarea procesului. Dar în tot timpul ăsta am fost suspendat din funcţie şi am primit mai puţin de jumătate din salariul care mi se cuvenea. Şi în tot timpul ăsta v-am văzut pe voi, unii condamnaţi definitiv, alţii cercetaţi penal şi trimişi în judecată, cum beneficiaţi de tratament preferenţial faţă de mine, cum conduceţi mai departe parlamentul, ministere, consilii judeţene sau primării! Păi cum vine asta, voi ăştia care o ardeţi cu “legile justiţiei”?! Cum vine asta, luptători pentru dreptate ce vă pretindeţi a fi? Cum era aia cu ? Dacă vreţi să fiţi credibili, ia reglementaţi şi asta că mă simt discriminat! …dă-vă…”, scrie Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook.