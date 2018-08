Comisarul european pentru Justiţie cere Guvernului să regândească reforma sistemului judiciar

Încă o bilă neagră pentru Guvern: comisarul european pentru Justiţie cere regândirea reformei sistemului judiciar.

Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, cere Guvernului Romaniei sa reconsidere legislatia recent adoptata privind reforma in sistemul judiciar.



Jourova a apreciat, intr-un interviu pentru Die Welt, ca legile respective ameninta independenta judecatorilor si limiteaza autoritatea procurorilor. In plus, noile acte normative submineaza increderea cetatenilor in sistemul judiciar.



Pentru Guvernul de la Bucuresti ar fi "util" sa refaca planurile respective, a adaugat ea.



DPA mentioneaza ca reforma juridica promovata prin noua legislatie a declansat proteste publice incepand cu ianuarie 2017. Potrivit agentiei germane citate de ziare.com, organizatorii acestor proteste sustin ca legile sunt facute in interesul politicienilor corupti. Un exemplu ar fi dezincriminarea unor abuzuri in serviciu.



Precizam ca Vera Jourova este comisar pentru Justitie din noiembrie 2014. Ea este avocat, vine din Cehia si vorbeste limba romana.