Comisar şef de la Crimă Organizată, hoţ în timpul liber. E acuzat că a furat o brăţară din Aeroport

Ofițer de la Crima Organizată, hoț de bijuterii în timpul liber. Vorbim despre un comisar-șef de la Biroul de Combatare a Criminalităţii Organizate Timișoara. Acesta a pus ochii pe o brățară, în timp ce aștepta să se îmbarce într-un avion spre casă pe Aeroportul Henri Coandă din București.

Conform surselor citate, bărbatul de 51 de ani, care are gradul de comisar-şef la BCCO Timişoara, se afla joi în Aeroportul Otopeni şi dorea să ia un avion către Timişoara, pentru a merge acasă. În faţa sa, la filtrul de securitate din aeroport, se afla o femeie care ulterior a sesizat poliţiştii din aeroport că şi-ar fi uitat o brăţară în coşul în care erau depozitate obiectele călătorilor pentru a fi verificate. Poliţistul de la BCCO Timişoara ar fi luat respectiva brăţară şi ar fi plecat cu ea, fiind interceptat de poliţiştii din aeroport în autobuzul care îl ducea către avion. În acest caz, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. La acest moment, sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au mai afirmat sursele citate.