Combinaţia fantastică din două ingrediente care te ajută să slăbeşti rapid

Aceste doua ingrediente sunt extrem de eficiente atunci cand sunt combinate separat. Impreuna, accelereaza procesul de slabire.

Este vorba despre ovaz si despre untul de arahide.



Ovazul este una dintre cele mai sanatoase cereale de pe Pamant. Nu contine gluten si este o sursa importanta de vitamine, minerale, fibre si antioxidanti. Ovazul este bogat in fibre solubile, care ajuta la reducerea colesterolului si a glicemie, ajuta sistemul digestiv si iti ofera o senzatie de satietate, scrie girly.ro.



Untul de arahide contine 25% proteine, fiind una dintre cele mai bune surse de proteine vegetale. In plus, este sarac in carbohidrati si o sursa buna de grasimi sanatoase, ceea ce il face perfect si pentru persoanele care au diabet de tipul 2.