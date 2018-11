Decizii de ultimă oră luate de RADET-ELCEN și Primărie

In cadrul discutiilor, au fost analizate cauzele care au dus la aparitia acestor neajunsuri si au fost luate masuri concrete de normalizare a situatiei.

Avand in vedere perioada ce urmeaza, care s-a anuntat a fi cu temperature deosebit de coborate, au fost stabilite urmatoarele masuri:

- atat Dispeceratele de sector, cat și serviciul Telverde vor prelua in mod operativ reclamatiile primite de la consumatori;





- RADET va asigura personal suplimetar in perioada ce urmeaza pentru a interveni in mod prompt la toate avarile survenite, astfel incat sa fie redus disconfortul creat consumatorilor;

- ELCEN va asigura parametrii necesari de functionare solicitati de RADET in functie de conditiile meteo (temperatura exterioara, viteza vant,

- stocurile de combustibil sunt asigurate atat la nivelul ELCEN, cat si la nivelul RADET, la valorile stabilite in contractele de furnizare a gazelor naturale;

- in cazul in care situatia o va impune, se va recurge la consumul de pacură, pentru asigurarea varfurilor de consum la capacitatile termice ELCEN;

- Centrala Termica Casa Presei apartinand RADET este pregatita de asemenea pentru functionarea in conditii de timp friguros;

- In cazul ninsorilor abundente, RADET va actiona cu utilajele proprii in vederea asigurarii deszapezirii cailor de acces la locatiile proprii (sedii, puncte termice, centrale termice), conform Programului de masuri de actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in București.