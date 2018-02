Colectia Andreea Raicu - 7 idei de imbracaminte la birou

Tinute Andreea Raicu – Va recomandam 7 idei de imbracaminte potrivita la munca, daca lucrati intr-un birou unde trebuie pastrata o anumita sobrietate a tinute.



Tinute Andreea Raicu – Mai multe oferte foarte bune si idei te tinute office gasiti AICI.

Tinute Andreea Raicu – Magazinul online shop.andreearaicu.ro vine cu 7 idei de tinute office, ideale pentru doamnele si domnisoarele care lucreaza intr-o institutie care solicita o imbracaminte sobra. Tinutele office nu ar trebui sa ascunda nici personalitatea voastra, dar nici sa iasa in evidenta foarte mult. Iata propunerile:

Tinute Andreea Raicu – Salopeta neagra cu maneci lungi

Prima idee pe care v-o recomandam este pentru o salopeta neagra care este o alegere extraordinara pentru momentele in care vrei o alternativa pentru rochiile obisnuite. Croiala este lejera si detaliile atent realizate care iti pun in evidenta linia gatului prin decolteul in V. Pretul acestei salopete il gasesti AICI.

Tinute Andreea Raicu – Fusta midi conica asimetrica

Adauga in garderoba ta office si o fusta midi conica asimetrica pe care sa o porti de fiecare data cand vrei sa fii eleganta si sofisticata. Talia inalta si evidentiata te va ajuta sa creezi iluzia unor picioare mai lungi si a unei siluete mai suple. Pretul fustei il gasesti AICI.

Tinute Andreea Raicu – Bluza cu maneca lunga si decolteu

Creeaza tinute cat mai diversificate cu o bluza cu maneca lunga si declteu in V, E alegerea perfecta daca iti place sa fii eleganta si sa porti intotdeauna haine care te fac sa te simti bine in pielea ta. Decolteul petrecut este acel detaliu care transforma bluza intr-un obiect vestimentar foarte chic, dar versatil, pe care il poti purta in tinute elegante de zi sau de seara. Pretul bluzei poate fi consultat AICI.

Tinute Andreea Raicu – Pantaloni lungi negri cu cordon

Defineste-ti talia purtand pantalonii lungi negri cu cordon si completeaza-ti vestimentatia office cu o pereche de pantofi care sa iti lase glezna la vedere si care sa amplifice imaginea unor picioare lungi. Uite cat te costa o astfel de tinuta AICI.

Tinute Andreea Raicu – Bluza cu maneca scurta, pe gat

Daca esti in pana de idei si nu stii cum sa iti combini hainele, sau nu stii ce bluze sa mai porti pentru a fi eleganta, trendy dar sa te simti si confortabil la munca, solutia noastra este o bluza cu maneca scurta si pe gat. Pretul ei poate fi gasit AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie office cu maneca lunga

Aparent simpla, o rochie office cu maneca lunga va surprinde cu ajutorul efectului pe care nasturii de pe spate il confera. Partea de sus, usor bluzata poate ascunde anumite imperfectiuni, iar volumul care se creeaza este unul interesant. Oferta pentru aceasta rochie office poate fi gasita AICI.

Rochii Andreea Raicu – Rochie de zi cu buzunare

Un croi clasic, adaptat trendurilor actuale, intr-o rochie de zi cu buzunare care se potriveste tuturor tipurilor de silueta. Rochia comoda isi pastreaza structura, iar pliul iti ofera si mai multa libertate de miscare. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.