UPDATE Coldea, după patru ore de audieri, nimic rău de Kovesi: Nu știu să fi comis vreo infracțiune

UPDATE | 16 mai, ora 13:50 | Florian Coldea a ieșit de la Secția de Investigare a Magistraților, după 4 ore de audieri.

Florian Coldea a vorbit cu presa și a precizat că SRI a fost implicat în aducerea în țară a lui Nicolae Popa, în 2011, că operaţiunea a fost un succes, dar nu a avut nicio remarcă negativă la adresa fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.

”SRI a fost implicat în această operațiune de identificare, localizare şi aducere în ţară a domnului Nicolae Popa, operațiune care a fost considerată de succes. Reflectă cooperarea bună între Serviciile de Informații și instituțiile de aplicare a legii, cooperare despre care am constatat că deranjează pe foarte multă lume. Din acest punct de vedere am văzut că multă lume face eforturi disperate ca această cooperare să afecteze capacitățile României de aplicare a legii, să vulnerabilizeze România”, a spus Florian Coldea.

”Pe scurt, o singură observație în ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi. În nicio împrejurare, nu am luat act de vreo activitate care să fie infracțiune și nici la nivelul instituției nu am obținut informații despre posibile infracțiuni”, a completat acesta.

”Vreau să vă mulțumesc și sper din tot sufletul să discutăm despre toți cei care nu s-au implicat în aducerea în țară a lui Nicolae Popa, așa cum a făcut-o SRI, care s-a implicat și a contribuit, prin posibilitățile pe care le are, la activitatea unui act de justiție pentru cele 155.000 de persoane care au fost păgubite cu mai mult de 300 de milioane de lei”, a mai spus Florian Coldea.

UPDATE | 16 mai, ora 9:46 | Florian Coldea a ajuns la Secția Specială de Anchetare a Magistraților. "Ce interes pentru un profesor", a glumit el, înainte ca jurnaliștii să îi solicite amănunte privind motivul și calitatea în care a fost chemat

Florian Coldea a spus doar atât, înainte de a intra în sediu: "Stiti foarte bine ca nu pot sa fac niciun fel de observatii sau comentarii in momentul de fata. O sa fac cateva observatii in momentul in care voi iesi. Multumesc pentru interes".

Florian Coldea, fost număr doi al SRI, va sta față în față, la Secția Specială de Anchetare a Magistraților, cu procurorul de caz Adina Florea.

Ulterior sosirii lui Florian Coldea, a venit și Gabriel Oprea, fost vicepremier si ministru de Interne, însoțit de avocatul său. Conform informațiilor Realitatea TV, venirea lui Oprea are legătură cu repatrierea din Indonezia a fostului director al FNI, Nicolae Popa, în 2011. Acesta este motivul pentru care a fost chemat și Florian Coldea.

"Sunt citat ca martor într-un dosar. Acum voi afla despre ce este vorba" a fost singura reacție a lui Gabriel Oprea.

Știrea inițială

Florian Coldea va fi audiat la Secția Specială de Anchetare a Magistraților, într-unul dintre dosarele Laurei Codruța Kovesi, este vorba despre cel privind avionul trimis pentru repatrierea din Indonezia a fostului director al FNI, Nicolae Popa, în 2011.

Marian Vanghelie a dat știrea sfârșitului săptămânii trecute, afirmând că Florian Coldea "este dispus să facă orice ca să scape”, făcând referire la dosarul în care generalul în rezervă a fost chemat pentru a fi citat și în care va fi audiat.

"Ştiu exact că dânsul ar fi dispus să negocieze, să facă denunţuri, cred că să denunţe pe domnul Maior, pe domnul Băsescu”, a afirmat Vanghelie pentru Mediafax. De asemenea, fostul edil consideră că, la un moment dat, Florian Coldea va fi inculpat.

Dosarul a fost deschis după plângerea formulată de Sebastian Ghiță, care a susținut că Laura Codruța Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul pentru aducerea în România a lui Popa.

În schimb, Poliția Română a arătat că repatrierea lui Nicolae Popa a fost făcută conform legislației, prezentând în acest sens chiar și facturile plătite de Ministerul de Interne.