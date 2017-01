Codurile secrete care îți aduc reduceri la produse Elefant.ro

Unul dintre cele mai importante magazine online, Elefant.ro, are câteva oferte atractive la mai multe categorii de produse.

Magazinul online Elefant.ro anunță mai multe promoții în această perioadă. De asemenea, dacă folosiți niște coduri, la anumite produse aveți o reducere suplimentară. Codurile le găsiți LA ACEST LINK.

Iată câteva dintre produse din oferta Elefant.ro.

L OREAL PARIS. Mascara Lash Architect 4D rezistenta la apa, negru. L'Oreal integreaza pentru prima data fibrele "relief 4D". Extrem de flexibile si discrete, aceste fibre texturizeaza genele. Ele le recontureaza, le accentueaza si le scot in evidenta fara a le lipi sau incarca. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

MAX FACTOR. Fond De Ten Max Factor Facefinity All Day Flawless 3 In 1, nuanta 055, Beige. Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation combina trei unelte ale make-up-ului profesionist intr-o singura sticluta: baza de machiaj, fond de ten cu factor de protectie solara 20 si corector. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

EOS. Balsam de buze Sweet Mint, 7 g. Contine ulei de Jojoba, unt de shea si vitamina E, astfel incat ofera hidratare de lunga durata. Datorita formei de sfera ofera o precizie mai buna la aplicarea pe buze. Capacul cu filet ofera protectie antibacteriana. Fara gluten, fara paraben, fara petrolatum, fara phthalate. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

IDC INSTITUTE. Kit complet Nude Eyes cu gene false. Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la cosmetice găsiți - AICI.

CALVIN KLEIN. Exoticul Euphoria este un parfum floral-fructat, cu o aroma imbatatoare, orientala, plina de fructe exotice, flori de orhidee neagra, violete, avand o semnatura cremoasa. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.

Chopard Wish reprezinta dorinta oricarei femei, un parfum de lux senzual si misterios. Brand-ul Chopard este cunoscut in intreaga lume pentru bijuteriile perfecte ce le creeaza, insa a devenit popular si pe piata parfumurilor datorita produselor unice si seducatoare. Întreaga listă de reduceri parfumuri damă o găsiți - AICI.

Nautica Blue este un parfum exclusivist, pentru barbati, ce te va incanta prin prospetimea si lejeritatea lui. Parfumul este conceput special pentru barbati dinamici, cerebrali, ce au nevoie de spatiu. Interiorul lor, de nedezvaluit, ascunde sentimente delicate, tandrete si senzualitate incredibila. Cel ce poarta Blue este capabil de a cuceri instantaneu orice femeie. Întreaga listă de reduceri parfumuri bărbați o găsiți - AICI.

Guess Seductive Homme Blue aparut in anul 2012 si creat de Guillame Flavigny, este un parfum revigorant, aerisit si senzual, inspirat din adancurile marii, imbogatit cu condimente si tonuri lemnoase. Se deschide cu note de caviar, cardamon, piper negru, urmate de muscate, baza fiind formata din muschi si casmir. Este un parfum indraznet perfect gentelmenului modern, recomandat a fi folosit pe timp de zi. Întreaga listă de reduceri parfumuri bărbați o găsiți - AICI.

CORTESE TORINO

Ceas barbatesc, cronograf cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din metal;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 48;

Latime bratara (mm): 24;

Lungime bratara (mm): 200;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

EXECUTIVE

Ceas barbatesc cronograf, cu mecanism quartz Seiko VD59 si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 42;

Grosime carcasa (mm): 11;

Lungime bratara (mm): 200;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

SHIVAS

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 29;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 12;

Etanseitate: 3 ATM;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

FOSSIL

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil si acetat;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 36;

Grosime carcasa (mm): 9;

Lungime bratara (mm): 190 +/- 5;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.