Codul galben de vreme rea pune Primăria Capitalei la muncă. Ce măsuri va lua Firea

Pentru că vremea nu se joacă, cei din Primăria București s-au pus pe treabă și vor lua, în sfârșit, măsuri pentru contracararea efectelor codurilor de vreme rea.

Avand in vedere atentionarea cod galben, care anunta in Bucuresti instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin vijelii, frecvente descarcari electrice, grindina, averse torentiale si cantitati insemnate de apa, la nivelul Primariei Capitalei si institutiilor subordonate au fost luate masuri imediate privind siguranta cetatenilor.

Astfel, Primarul General, Gabriela Firea, a dispus Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, in regim de urgenta, verificarea santierelor pentru punerea in siguranta a utilajelor, verificarea locurilor de joaca, a panourilor publicitare si a copacilor din parcuri, astfel incat sa fie diminuate riscurile producerii unor evenimente neprevazute.

Pe aceasta cale, Primaria Capitalei face apel catre proprietarii de terase si restaurante in aer liber sa ia masurile care se impun pentru ca obiectele de mobilier sa nu puna in pericol cetatenii.

Mentionam ca echipe ale Apa Nova sunt pregatite sa intervina in teren pentru a preintampina acumularile de apa.

In ceea ce priveste semafoarele din Capitala, reprezentantii Administratiei Strazilor Bucuresti verifica in teren nu doar buna functionare, ci si siguranta acestora. Totodata, politistii locali, in cooperare cu Brigada Rutiera, vor asigura masuri de fluidizare a traficului.

Reamintim ca Primaria Municipiului Bucuresti pune la dispozitia bucurestenilor numarul de telefon gratuit 0800.800.868, unde acestia pot semnala eventuale probleme aparute.